🎥 Nicolas Frutos a "sauvé" Andy Najar : "J'ai pensé arrêter le football"

L'histoire est belle, même si elle est ironique : à DC United, Andy Najar (28 ans) a retrouvé le plaisir de jouer au foot, mais surtout les capacités de le faire, et ce grâce à un homme ... qui travaillait pourtant à Anderlecht durant des années : Nicolas Frutos. "Beaucoup de choses me sont passées par la tête, y compris arrêter le football, parce que je ne parvenais pas à comprendre pourquoi je subissais tant de blessures", reconnaît Najar dans une interview pour les canaux officiels de son club.

Najar a en effet multiplié les blessures à Anderlecht, avec deux ruptures du ligament croisé depuis son arrivée, manquant les saisons 2017-2018 et 2019-2020 presque dans leur intégralité. Mais depuis son arrivée à DC United, le Hondurien revit : cette saison, il est titulaire, compte 14 matchs dont huit complets. "Nico m'a donné un programme spécial avec un entraîneur en pré-saison, avec des vitamines supplémentaires et jusqu'ici, j'ai de bons résultats. Quand on ne veut pas abandonner ses rêves, on peut les réaliser", se réjouit Andy Najar.

