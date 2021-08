CDM au Qatar: ce sera avec le VAR pour la suite des qualifications européennes

C'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite des rencontres des Diables Rouges.

Nouveauté pour les éliminatoires européens à la Coupe du monde 2022. Ce jeudi matin, l'UEFA a effectivement annoncé l'apparition de la VAR pour les qualifications vers le Qatar, et ce dès le 1er septembre prochain. "L'UEFA peut confirmer que le système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera utilisé, avec l'accord de la FIFA, dans tous les matches de qualification européens restants pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, suite à une décision prise par le Comité exécutif de l'UEFA en juillet 2021. Le système sera opérationnel à partir de la 4e journée et inclut tous les matchs restants se déroulant à partir de septembre 2021", indique l'instance continentale, qui rappelle également que l'utilisation de la VAR dans les éliminatoires a été reportée "en raison des complications logistiques et des risques associés à la pandémie de COVD-19."

Pour rappel, trois matchs ont déjà été joués durant le mois de mars. Pour les Bleus, l'aventure a débuté par un nul contre l'Ukraine (1-1) et deux succès contre au Kazakhstan (2-0) et en Bosnie (1-0). Cette même Bosnie que les Tricolores retrouvent le 1er septembre prochain à Strasbourg, avant un déplacement en Ukraine (04/09) et la réception de la Finlande à Lyon (07/09).