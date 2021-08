Tissoudali permet à La Gantoise d'éviter la défaite : "Nous nous sommes compliqué la tâche"

Ce jeudi soir en Conference League, La Gantoise a créé la surprise en partageant l'enjeu contre la modeste équipe de RFS (2-2).

Tarik Tissoudali était le seul joueur de La Gantoise qui amenait du danger dans le rectangle adverse en première mi-temps. "Il y avait de petites occasions ici et là", confie le Buffalo en fin de match. "Quand vous devez jouer au football dans un petit espace, je peux créer un peu plus. J'essaie de m'en servir."

La Gantoise a été surprise et a eu du mal face à ce modeste adversaire. "En principe, ce n'était pas si difficile, seulement on encaisse deux buts faciles. Nous nous sommes compliqués la tâche. En fait, c'est un match que nous devons gagner. Ils ont marqué deux fois très rapidement et nous étions alors derrière."

Une défaite semblait se profiler. "Heureusement, nous avons pu rectifier un peu les choses, ce qui nous permet d'aborder le match à l'extérieur en toute confiance", explique celui qui a égalisé. "J'ai commencé à jouer un peu plus bas, car quand je jouais en profondeur, j'étais toujours entre deux-trois hommes. J'ai vu Depoitre partir et nous savons comment exploiter l'espace. J'ai couru dans l'espace et Laurent a passé le ballon à l'aveugle, parce qu'il savait que quelqu'un devait être là", a conclu Tarik Tissoudali.