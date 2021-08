Genk défie un leader inattendu : "Nous ne devons pas monter dans le bus la peur au ventre"

Le match de ce week-end contre Courtrai sera suivi du choc européen contre le Shakhtar Donetsk.

Jouer à Courtrai ne sera pas une partie de plaisir selon Patrik Hrosovsky.

Les Merles ont très bien débuté la nouvelle saison et sont en pleine de confiance : "Ce sont toujours des matches intenses là-bas, et Courtrai semble avoir beaucoup de qualité cette année", a déclaré le Slovaque dans Het Belang van Limburg.

"Nous ne devons pas monter dans le bus la peur au ventre. Je me souviens qu'il y a un an et demi, nous avons gagné là-bas grâce à un but de Dries Wouters", poursuit le médian.

Reste également à voir si ce dernier débutera la partie car son entraîneur John van den Brom a indiqué qu'il envisageait une rotation : "Chaque joueur à chaque poste sait ce que l'on attend de lui. Notre noyau est plus fort que la saison dernière. Jusqu'à présent, tous les joueurs titulaires sont restés, et de la qualité supplémentaire a été ajoutée au noyau. Ensuite, dans une période très chargée comme celle-ci, il est normal qu'un entraîneur fasse appel à la rotation", conclut le milieu de terrain de Genk.