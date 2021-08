Direction La Liga pour Benedetto?

L'attaquant argentin pourrait très bien quitter Marseille d'ici la fin de ce mercato estival.

Considéré comme l'un des principaux candidats au départ du côté de l'Olympique de Marseille, l'attaquant Dario Benedetto (31 ans, 1 apparition en L1 cette saison) demeure peu courtisé, avec de faibles intérêts d'Elche et Sao Paulo à son égard. Mais l'Argentin garde une certaine cote en Espagne, et dispose d'une nouvelle option avec un possible départ au Betis Séville cet été.

Selon les informations du journal AS, le club andalou souhaiterait attirer l'Albiceleste sur ce mercato, pour le mettre en concurrence avec Borja Iglesias. Les Verdiblancos apprécient les qualités de Benedetto et pourraient tenter leur chance, en proposant un prêt d'un an à l'OM. Une opportunité séduisante aux yeux de l'avant-centre, qui pourrait aussi contenter les Marseillais. En effet, en cédant temporairement l'ancien de Boca Juniors, le club phocéen réduirait ainsi sa masse salariale. Affaire à suivre.