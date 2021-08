Officiel : Romelu Lukaku de retour à Chelsea

Le Diable Rouge effectue ainsi son grand retour à Stamford Bridge sept ans après l'avoir quitté.

Romelu Lukaku quitte l'Inter Milan pour effectuer son retour à Chelsea lui qui avait porté les couleurs du club londonien entre 2011 et 2014 sans jamais s'y imposer réellement. Auteur d'un très bel exercice avec les Nerazzurri (24 buts, 10 passes décisives), le joueur formé à Anderlecht souhaitait rester en Lombardie. Mais face à l'insistance de son ancien club, il a finalement changé d'avis et a fait savoir à sa direction qu'il voulait rallier l'Angleterre cet été.

De plus, l'Inter a rendu les armes face à l'offre astronomique formulée par les Blues. Ces derniers ont proposé environ 130 millions d'euros pour rapatrier leur ancien attaquant. Big Rom pourrait percevoir un salaire annuel de 12 millions d’euros. "L'un des attaquants les plus prolifiques du football européen, Lukaku est de retour dans le club qu'il a fréquenté dans sa jeunesse et où il a des affaires inachevées, il a porté nos couleurs entre 2011 et 2014. Le Belge a signé un contrat de cinq ans et va ajouter une puissance de feu offensive à l'équipe des champions d'Europe de Thomas Tuchel", précise le communiqué officiel des Blues.