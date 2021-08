Retour au bercail pour Diego Costa

Sans club depuis le mois de janvier et son départ de l'Atletico Madrid, l'attaquant s'apprête à retourner au Brésil.

Libre de tout contrat depuis janvier dernier, Diego Costa (32 ans, 7 apparitions et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) s’apprête à rejoindre l’Atletico Mineiro. En dépit de contacts avancés avec Besiktas, l’international espagnol préfère rentrer au Brésil et va signer un contrat d’un an, avec une autre année en option, avec O Galo, annonce le média auriverde Fox Sports.