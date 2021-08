Didier Drogba salue le retour de Big Rom' "à la maison"

L'ancien homme fort des Blues se félicite du retour au bercail de son ancien équipier.

Romelu Lukaku n'a jamais caché son admiration pour Chelsea et son ancien buteur, Didier Drogba. Il a eu l'occasion de côtoyer son idole lorsqu'il était arrivé à Chelsea en 2011, dix ans plus tard, ce sera à l'attaquant belge de s'imposer comme le numéro 9 que les Blues et leurs supporters attendent.

Et Didier Drogba a évidemment félicité son ancien équipier sur les réseaux sociaux. "Il est là, bienvenue à la maison", salue celui qui avait été le grand artisan du premier sacre de Chelsea en Ligue des Champions, en 2012.