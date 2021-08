Il faudra patienter pour voir le PSG avec ses stars

Lionel Messi sera absent ce samedi soir, tout comme Neymar et Marquinhos.

Le Paris Saint-Germain présentera sa nouvelle armada de stars ce samedi au Parc des Princes, mais la plupart de celles-ci seront absentes pour la rencontre face à Strasbourg. Alors que Lionel Messi vient de reprendre l'entraînement et sera donc logiquement absent de la sélection de Mauricio Pochettino, Sergio Ramos est quant à lui blessé et ne devrait revenir qu'après la trêve internationale. Gianluigi Donnarumma ne devrait pas être disponible non plus.

D'après L'Equipe, Neymar et Marquinhos, revenus de la Copa America, seraient également absents du groupe, travaillant encore à leur forme. Bref : ce samedi, les supporters parisiens fêteront leurs stars, mais ne les verront pas jouer avant longtemps.