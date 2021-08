Genk finalise le transfert de Ike Ugbo

L'info devrait être officialisée dans les prochaines heures : Ike Ugbo va signer du côté de Genk et devrait être le remplaçant de Paul Onuachu. Les Limbourgeois vont verser 3,5 millions d'euros à Chelsea pour attirer l'attaquant.

Véritable révélation la saison dernière du côté du Cercle de Bruges, le joueur de 22 ans avait emplié 16 buts chez les Blauw & Zwart.

Paperworks signed during the night for Tammy Abraham to AS Roma. No loan - permanent deal. Chelsea have back clause valid from June 2023 for €80m, confirmed. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #CFC



Chelsea are also working to complete Batshuayi deal with Besiktas and Ike Ugbo deal with Genk. Final stages.