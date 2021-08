Prestation remarquée pour Vadis Odjidja contre Malines

La polyvalence de Vadis Odjidja, un atout précieux pour Hein Vanhaezebrouck.

En bon capitaine, Vadis Odjidja a tiré les siens vers la victoire, samedi soir, contre Malines. Une prestation de qualité, un cran plus haut qu'à l'habitude sur l'échiquier pour le Gantois. "C'était bien, mais quand tu joues plus haut, tu es souvent dépendant de ce qui se passe derrière toi", estimait-il après la rencontre, en louant le travail fourni derrière lui par ses équipiers.

Mais si Vadis refuse de se considérer comme l'homme du match, la qualité de sa prestation n'a pas échappé à son coach. "Il faut faire attention avec lui, car les matchs se succèdent et qu'il revient de blessure, mais il peut jouer à peu près partout", se réjouit Hein Vanhaezebrouck.

Le capitaine gantois monte en tout cas en puissance et c'est une bonne nouvelle pour les Buffalos qui joueront leur avenir européen au cours des deux prochaines semaines.

Zo vreesde Vadis Odjidja voorbije zondag niet voor een Mechelse gelijkmaker. "Ik probeer er positief tegenaan te kijken. Ik heb vertrouwen in Ngadeu en de anderen achteraan. Tegen Beerschot was het 2-0 en wilden we de match ook doodmaken, maar het werd 2-2. Bij 1-0 blijft iedereen scherp, dat is ook niet slecht."