Monaco - Shakhtar, un duel pour... le coéfficient UEFA belge

Ce mardi soir, Monaco reçoit le Shakhtar pour le compte des barrages de la Ligue des Champions. Un match qui devra être observé avec le plus grand soin puisqu'il pourrait être décisif pour le coefficient belge.

On le sait, cette saison sera capitale pour le coefficient des clubs belges en coupe d'Europe. Actuellement à la 9ème position, notre nation est prise en chasse par l'Autriche, l'Ukraine et l'Ecosse. Cette 9ème position est importante car elle est la dernière place qui qualifie directement le champion pour les poules de la Ligue des Champions.

Le problème, c'est que le coefficient est calculé sur les 5 dernières années de compétition et que donc, après cet exercice, on va se voir retirer 12,500 points (saison 2016-2017). Pour l'Autriche (-7,375), l'Ecosse (-4,375) et l'Ukraine (-5,500) les pertes seront moins grandes. Autant le dire de suite, si on retire ces points et avant même que la saison ne commence, la Belgique ne serait plus 8ème mais...12ème.

© photonews

La distribution des points est comme telle:

Barème de l'UEFA Champions League

Participation à la phase de groupes – 4 points

Toute victoire à compter de la phase de groupes – 2 points

Tout match nul à compter de la phase de groupes – 1 point

Participation aux 8es – 4 points

Barème de l'UEFA Europa League / Conference League

Élimination en tour préliminaire – 0,5 point

Élimination au premier tour de qualification – 1 point

Élimination au deuxième tour de qualification – 1,5 point

Élimination au troisième tour de qualification – 2 points

Élimination en barrages – 2,5 points

Victoire en phase de groupes – 2 points

Nul en phase de groupes – 1 point

C'est là que le match entre Monaco et le Shakhtar a toute son importante. Le Club de Bruges est qualifié pour la Ligue des Champions, Kiev également: nous sommes à égalité avec les Ukrainiens (4 points chacun pour la participation en LDC). Seulement, si le Shakhtar se qualifie pour les poules, ils recevront 4 points supplémentaires et donc de plus que les clubs belges avant même que la compétition ne commence.

Pour être clair:

La Belgique a actuellement 36.5 points. Si on retire les 12.5 de la saison 2016-2017 cela fait 24 points.

L'Ukraine a actuellement 33.10, on retire 5.5 (saison 2016-2017) cela fait 27.6.

Les clubs belges devront donc obligatoirement faire 3.6 points de plus que l'Ukraine cette saison. Il suffit de regarder le tableau des points ci-dessus pour se rendre compte que ce sera compliqué. Alors il ne faudrait pas, en plus, que l'Ukraine débute avec 4 points de plus. Amis monégasques, on compter aussi sur vous.