L'AS Monaco y croit toujours : "C'est de bon augure pour la suite"

Rapidement mené au score après une entame de match très compliquée, l'AS Monaco a poussé en vain pendant toute la partie et s'est inclinée face au Shakhtar Donetsk (0-1) ce mardi à domicile en barrage aller de la Ligue des Champions.

Aurélien Tchouaméni (21 ans, 5 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) est revenu sur ce qu'il a manqué à l'AS Monaco après sa défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk.

"Ce qui a manqué ? Un peu plus de qualité dans la finition. On a réussi à se procurer des occasions, mais on n'a pas été tueurs. Ils ont fait un très gros match tactiquement, nous il nous a manqué quelque chose. On va travailler à la vidéo pour ajuster certaines choses", a le milieu de terrain de l'AS Monaco sans perdre espoir en vue du retour au micro de Canal +. "C'est de bon augure pour la suite, on a vu qu'on était capable de créer certaines choses, il va falloir faire plus pour gagner à l'extérieur."

Rendez-vous mercredi prochain pour la manche retour à Kharkiv.