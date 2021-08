Le tirage au sort de la CAN 2021

Les 24 nations qualifiées savent désormais à quoi s'attendre et il y aura un gros choc dès le premier tour.

C'est du 9 janvier au 6 février prochain, au Cameroun, qu'aura lieu la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et le tirage au sort de la phase de groupes a été effectué mardi soir. Avec un choc au programme du premier tour entre l'Algérie, tenante du titre, et la Côte d'Ivoire.

Maroc-Ghana et Nigeria-Egypte seront les autres principales affiches du premier tour. Pays organisateur et autre candidat à la victoire finale, le Cameroun fera face au Burkina Fasso, à l'Ethiopie et au Cap Vert.