📷 Manchester City, AC Milan, PSV : les derniers maillots Puma moqués sur les réseaux sociaux

Le design identique de tous les maillots ne fait pas l'unanimité auprès des supporters.

A chaque début de saison, les yeux sont en partie tournés vers la sortie des nouveaux maillots des clubs. Domicile, extérieur, troisième kit ou édition spéciale, chaque maillot apporte son lot de critiques tant positives que négatives.

Dernièrement, c'est Puma qui en prend pour son grade. En effet, les maillots "third" de Manchester City, de l'AC Milan, du PSV ou encore de Marseille se ressemblent étrangement et cela ne semble pas faire l'unanimité en plus d'être dispensé de l'écusson du club.

"Je ne me plaindrai jamais de la mocheté d'un maillot car ceux-ci remportent la palme", "le designer s'est dit qu'il ne voulait pas faire six maillots différents sur sa journée", "Ca ressemblent à des faux maillots", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Puma's 2021/22 3rd kits have been released 👀



🔥 or nah? pic.twitter.com/ouVHCKeulN — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 18, 2021

Pushing boundaries 👊



Tap to shop our 21/22 Third Kit! ⬇️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM — Manchester City (@ManCity) August 18, 2021

Home, away, 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝. ✓

Our new, unique kit suits you well boys. — PSV (@PSV) August 18, 2021