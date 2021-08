Toujours aucun renfort du côté de Seraing : "Une nouvelle semaine vient de s'écouler, c'est une situation peu évidente"

Ce samedi (16h30), le RFC Seraing recevra le Cercle de Bruges lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Jordi Condom ne pourra pas compter sur l'ensemble de son noyau pour la réception du Cercle de Bruges samedi après-midi. "Sami Lahssaini, Antoine Bernier et Ali Sanogo sont blessés. Par contre, je récupère Benjamin Boulenger qui a purgé sa suspension", a confié le technicien espagnol qui ne veut pas prendre le moindre risque concernant un retour trop rapide des absents. "Nous ne voulons pas aller trop vite et je pense que Sami et Antoine reviendront durant la trêve internationale afin d'être à 100%. Concernant Ali, nous devons prendre une décision concernant une éventuelle opération", expliqué le T1 des Métallos.

L'ancien coach et directeur sportif d'Eupen avait mis un coup de pression à ses dirigeants samedi dernier après la défaite contre Ostende. Il attend toujours des renforts afin de pouvoir maintenir le promu sérésien en D1A. "Je n'ai toujours pas eu de nouvelles... Aucun joueur de Metz n'arrivera en prêt cette semaine. Il manque un attaquant et un défenseur central et j'essaie de trouver des pistes pour la direction. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des négociations en cours. Une nouvelle semaine vient de s'écouler et le match contre le Cercle arrive. J'espère recevoir de bonnes nouvelles la semaine d'ici quelques jours. Une situation peu évidente", a précisé le coach des Métallos.

"Nous devons gagner ici à la maison samedi devant notre public. Je suis confiant au vu des entraînements effectués cette semaine. Il faudra garder le zéro derrière comme contre Malines et être efficace devant le but adverse", a conclu Jordi Condom.