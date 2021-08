Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 22/08: Garner - Carrilho Baptistão - Pickel - Juranović

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Garner - Carrilho Baptistão - Pickel - Juranović

Josip Juranovic quitte le Legia Varsovie pour rejoindre le Celtic. Le back droit croate de 26 ans a signé un contrat de 5 saisons avec le club écossais.

🇭🇷 𝗝𝘂𝗿𝗮𝗻𝗼𝘃𝗶𝗰 𝗶𝘀 𝗮 𝗕𝗵𝗼𝘆 🟢🔥



We've reached an agreement to sign Croatian international, Josip Juranovic, subject to conditions! 🍀



Full details ⤵️#WelcomeJuranovic ✍️