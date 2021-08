Christian Brüls exaspéré : "C'est de pire en pire"

Troisième défaite consécutive pour Saint-Trond, qui était déjà mené au score après seulement 37 secondes contre le KV Courtrai. En toute fin de rencontre , Gueye a doublé la mise.

Tout comme lors du match à domicile contre La Gantoise, Saint-Trond a rapidement encaissé un but contre Courtrai. Au grand dam de Christian Brüls. "Nous l'avions dit avant de jouer. Contre l'Antwerp, Courtrai a marqué après 20 secondes, nous étions donc prévenus... Et puis quelque chose comme ça arrive. C'est de pire en pire, avec des erreurs comme celle-là, nous nous mettons dans le pétrin encore et encore", a déclaré Brüls.

"Après cela, nous avons tout essayé, mais ce n'était pas le cas. Nous avons montré en deuxième mi-temps que nous pouvions jouer au football, mais par moments c'était vraiment mauvais. Obtenir des points, c'est ce qui compte. Surtout à domicile, nous devons prendre des points, et pour la deuxième fois consécutive, nous n'y parvenons pas."

Christian Brüls a enfin mis le doigt sur le point faible des Trudonnaires. "Nous encaissons les buts beaucoup trop facilement et il nous faut beaucoup trop d'occasions pour marquer. Alors la saison pourrait être difficile, mais restons calmes. Nous ne sommes qu'à la cinquième journée et il reste beaucoup de matchs", a conclu l'ancien joueur de Westerlo.