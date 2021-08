Hein Vanhaezebrouck : "L'objectif est de participer pour la cinquième fois en 7 ans à une compétition européenne"

Après avoir été surpris à l'aller 1-0 sur le terrain du Rakow Chestokowa, les Gantois vont devoir montrer un autre visage ce jeudi à la Ghelamco Arena.

Gand espère pouvoir accrocher sa qualification en Conference League ce jeudi. Jeudi passé, les Buffalos avaient très mal négocié leur déplacement en Pologne puisqu'ils s'étaient inclinés 1-0 face au Rakow Chestokowa.

Hein Vanhaezebrouck espère pouvoir renverser la vapeur à la Ghelamco Arena : "Nous sommes à nouveau à la veille d'un match important. L'objectif est de disputer pour la cinquième fois une compétition européenne en sept ans", explique le T1 gantois.

Le coach du club flandrien sait malgré tout que le Rakow Chestowoka est un adversaire difficile à manoeuvrer : "Ils développent un jeu très physique et défensif. Lors des cinq dernières rencontres européennes, ils n'ont encaissé aucun but. Nous affrontons quand même un adversaire évoluait en D3 polonaise il y a cinq ans et qui a l'ambition de devenir un des meilleurs clubs de Pologne. Ce ne sera pas une promenade de santé", a prévenu HVH.