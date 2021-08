Le Real pourrait offrir bien plus pour Mbappé afin de faire plier le PSG

Le Real veut vraiment le Français, quitte à battre le record de Neymar.

Mardi, le Real Madrid a dégainé une première offre, estimée à 160 millions d'euros, pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison). Une proposition immédiatement repoussée par le vice-champion de France en titre. D'après les informations du quotidien L'Equipe ce mercredi, le club de la capitale française a été surpris par le montant de cette première offensive des Merengue !

Car si une offre de la Maison Blanche était attendue par le PSG, elle a été plus importante que prévu. En interne, certains membres parisiens pensent même que les Madrilènes ont les moyens financiers pour dépasser la barre symbolique des 222 millions d'euros payés par Paris pour Neymar en 2017. En tout cas, le Real risque de revenir à la charge avec une nouvelle tentative, évaluée entre 190 et 200 millions d'euros. Et malgré une position officielle très claire avec un refus catégorique de céder Mbappé, une proposition à plus de 200 millions d'euros risque de provoquer une vraie réflexion au sein du PSG.