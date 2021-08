Les arbitres de la sixième journée ont été dévoilés

Le week-end débutera ce vendredi avec Monsieur Boucaut qui sera au sifflet de Courtrai - Malines. Charleroi - Beerschot sera sifflé par Christof Dierick.

Le duel des voisins entre Eupen et Seraing sera dirigé pas Jasper Vergoote. Jonathan Lardot sera à l'Union pour la réception du Standard alors que le duel entre Genk et Anderlecht sera sous les ordres de Jonathan Lardot.

