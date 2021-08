Valentine Ozornwafor, un "nouveau profil" pour la défense carolo

S'il va "sans doute" avoir besoin "d'un peu de temps" pour s'adapter, Valentine Ozornwafor pourrait rapidement rendre de précieux services au Sporting de Charleroi. Son nouveau coach ne tarit en tout cas pas d'éloges en ce qui le concerne.

À 22 ans, et après deux saisons avec un temps de jeu limité, Valentine Ozorwafor a opté pour le Sporting de Charleroi où il espère relancer sa carrière. Prêté à Almaria lors de la saison 2019-2020, il n'avait disputé que cinq matchs en Espagne. La saison dernière, avec Galatasaray, il s'était contenté d'une seule apparition.

Le défenseur central, qui a participé à ses deux premiers matchs avec la sélection du Nigeria en juin dernier, a donc logiquement opté pour un nouveau prêt, à Charleroi. Où il espère cumuler du temps de jeu et emmagasiner de l'expérience.

Des qualités qu'on n'a pas encore à cette place-là

Et Edward Still attend beaucoup de sa dernière recrue, comme il l'a confié après la rencontre à Zulte Waregem, dimanche dernier. "C'est un renfort très intéressant, car il a un profil qu'on n'a pas vraiment en défense centrale. Il va nous apporter plus de puissance et de vitesse", estime le coach carolo.

Mais, avec aussi peu de temps de jeu au compteur du défenseur nigérian ces deux dernières saisons Edward Still sait aussi qu'il va peut-être falloir être patient. "Il ne devrait pas être opérationnel tout de suite. Cela pourrait prendre un ou deux mois. Ou alors il s'adapte incroyablement vite... Mais il va apporter à notre noyau des qualités qu'on n'a pas forcément à cette place-là."