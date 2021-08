Cristiano Ronaldo absent de l'entraînement

Le transfert du Portugais se rapproche.

Comme nous vous l’indiquions un peu plus tôt, l’attaquant Cristiano Ronaldo (36 ans) est sur le point de quitter la Juventus Turin ! D’après les informations de Sky Italia et du journaliste de The Guardian, Fabrizio Romano, l’international portugais a effectué un passage express par le centre d’entraînement des Bianconeri ce vendredi matin, sans s’entraîner, avant de repartir. L’ancien Merengue aurait fait à cette occasion ses adieux à ses coéquipiers.

Déjà d’accord avec Manchester City, le quintuple Ballon d’Or attend désormais que les Skyblues trouvent un terrain d'entente avec la Vieille Dame pour finaliser son transfert.