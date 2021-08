Gerard Moreno élu meilleur joueur de l'Europa League 2020-2021

Belle récompense pour Gerard Moreno (29 ans, 2 matchs en Liga cette saison). Vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa et co-meilleur buteur (7 buts), l’attaquant de Villarreal a logiquement été élu meilleur joueur de la C3 pour la saison 2020-2021 ce vendredi par l'UEFA.

L’Ibère devance les Mancuniens Edinson Cavani et Bruno Fernandes qu’il avait battus en finale (1-1, 11-10 t.a.b.) après avoir notamment ouvert le score.

🥇 2021 champion Gerard Moreno voted Player of the Season after netting 7 goals in 12 games! 👏👏👏#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/lsIeh5r8Uw