PSG: une première offensive pour Richarlison?

L'attaquant brésilien, vainqueur des derniers JO, serait plus que jamais dans le viseur du PSG.

Plus que jamais proche d’un départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, Kylian Mbappé (22 ans) pourrait bien être rapidement remplacé. Pour éventuellement prendre le relais de l’attaquant français, le club de la capitale serait prêt à miser sur Richarlison (24 ans).

Selon Sky Sports et ESPN Brasil, les négociations entre le PSG et Everton ont déjà débuté. Le très puissant agent de l’attaquant auriverde, Kia Joorabchian, est d’ailleurs à Paris pour discuter des détails d’un éventuel transfert, lui qui est également impliqué dans les discussions entre la formation francilienne et Mbappé.

Pour l’heure, aucun montant n’a été évoqué, mais il se pourrait bien que les dirigeants des Toffees, conscients que leurs homologues parisiens sont en passe de récupérer un gros chèque, ne se gênent pas. L’ancien joueur de Watford, très proche de Neymar, qui pousse pour l’attirer au Parc des Princes, est estimé à environ 60 millions d’euros, lui qui demeure sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le pensionnaire de Goodison Park.