L'homme du match : encore et toujours Youssef Maziz

Le médian du RFC Seraing a une nouvelle fois été décisif et a directement rapporté des points à son équipe.

Un but et une passe décisive contre le Cercle, un but et une passe décisive sur le pelouse d’Eupen : Youssef Maziz une nouvelle fois été l’homme déterminant chez les Métallos. Il est à la bonne place à la construction, organise son milieu de terrain, soulage son équipe avec ses appels entre les lignes.

Alors que tout un club attend le retour de Mikautadze, les Métallos se sont trouvés un homme providentiel qui rapporte des points. Youssef Mazuz, incontestablement l'homme du match de ce Eupen - Seraing.