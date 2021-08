🎥 Memphis Depay guide le Barça vers la victoire

Le Barça a pu compter sur ses Néerlandais pour faire la différence dimanche soir.

Le Barça engange sa seconde victoire de la saison. Les Blaugrana avaient été tenus en échec à Bilbao la semaine dernière, ils ont retrouvé le chemin de la victoire contre Getafe (2-1), au Camp Nou, dimanche soir.

Et la rencontre a démarré de manière royale pour les hommes de Ronald Koeman qui n'ont eu besoin que de deux minutes pour ouvrir le score, via Sergi Roberto. Mais Getafe a réagi et égalisé un quart d'heure plus tard grâce à Sandro Ramirez.

C'est finalement le duo néerlandais qui a sauvé le Barça. Comme la semaine dernière, Frenkie de Jong a donné l'assist et Memphis Depay a placé le ballon au fond. Deuxième but pour l'ancien Lyonnais sous ses nouvelles couleurs.

Le Barça revient à hauteur du Real, de Séville, de Valence et de Majorque en tête du classement de la Liga (7 points). L'Atletico aura l'occasion de s'isoler à la première place en cas de victoire dimanche soir contre Villarreal.