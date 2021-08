Björn Engels l'avoue: "Le bilan est insuffisant pour un club comme l'Antwerp"

Le défenseur de l'Antwerp sait que son équipe doit prendre bien plus de points.

On le sait, l'Antwerp a des ambitions cette saison, mais aussi pour les futures. Le Great Old n'a cependant que 5 points sur 18 en championnat, ce qui est largement insuffisant. Ce dimanche, les joueurs de Priske menaient 2-0 contre OHL avant de se faire rejoindre en deuxième période.

"5 sur 15, c'est trop peu pour l'Antwerp", a déclaré Björn Engels en conférence de presse."Surtout avec nos ambitions. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, c'est vrai, mais il ne faut pas s'en servir comme excuse".

Dans deux semaines, les Anversois devront prendre des points, et ce sera sen déplacement sur la pelouse d'Eupen. "Pendant la pause internationale, tout le monde nous rejoindra et nous serons au complet, il n'y aura plus d'excuses à avoir".