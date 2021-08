La République Tchèque décimée pour le déplacement en Belgique

La Belgique reçoit la République Tchèque ce dimanche 5 septembre, et devra le faire sans quelques joueurs, pour suspension ou blessure.

En plus de l'attaquant vedette Patrick Schick, auteur d'un Euro 2020 de feu et suspendu pour le déplacement au Stade Roi Baudouin, 4 joueurs vont manquer la rencontre : les défenseurs Ondrej Kudela, Jan Boril et Jakub Brabec et le gardien remplaçant Ondrej Kolar. L'ancien genkois Brabec (Viktoria Plzen) a déclaré forfait pour raisons personnelles, tandis que les autres joueurs sont absents pour cause de blessures.

La Belgique avait été contrainte au partage à Prague (1-1) en mars dernier. Les Diables sont cependant en tête du groupe E avec 7 unités, devant les Tchèques qui en comptent 4.