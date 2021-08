Thierry Henry de retour chez les Diables Rouges !

Thierry Henry l'avait déjà annoncé ce dimanche au micro de Prime Video alors qu'il était consultant pour Reims-PSG : il serait de retour sur le banc des Diables Rouges pour les matchs de qualifications à venir. Et visiblement, ce n'est pas un one-shot : l'Union Belge vient d'officialiser le retour d'Henry à titre permanent comme adjoint de Roberto Martinez, jusqu'à "après le Mondial 2022".

