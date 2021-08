Officiel: le successeur de Hendry est connu et vient de Ligue 1

Steven Fortes , défenseur de 29 ans, est un joueur du KV Ostende. Prêté par Lens, il jouera cette saison à la côte sous la houlette de Blessin.

Le défenseur a joué 56 rencontres avec Lens dont 24 en Lique 1.

De vervanger van Jack Hendry is de Kaapverdiër Steven Fortes (29). Hij komt op huurbasis over van @RCLens en heeft ervaring in de Ligue 1.@GGanaye : "Hij heeft ervaring zat en moet in onze jonge kern de leidersrol op zich kunnen nemen."



