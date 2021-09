Les Diables en plantent cinq en Estonie et continuent leur chemin vers le Qatar

Les Diables ont été rapidement menés mais ont complètement renversé la situation.

Le temps où un déplacement en Estonie était redouté par les supporters des Diables est - espérons pour de bon - révolu, mais ce match à Tallinn amène cependant une grande interrogation : quel visage montrera la Belgique, deux mois après une élimination piteuse en quarts de finale de l'Euro ? Quel onze alignera Roberto Martinez, et quels seront ses choix tactiques ?

Côté 11, on a déjà droit à notre lot de surprises : Hans Vanaken débute au milieu à côté de Witsel, tandis qu'Alexis Saelemakers obtient sa chance côté droit. Leandro Trossard est également aligné avec Eden et derrière Lukaku. Mais malheureusement, deux de ces titulaires inhabituels - si pas surprise - se trouent vite : Saelemaekers manque une passe latérale, Vanaken est trop passif et Mattias Käit en profite, se rue vers l'avant devant une défense aux abois et allume Courtois (1-0, 2e).

C'est la folie dans l'A. Le Coq Stadium de Talllinn (où se rendra La Gantoise en Conference League) mais la Belgique restera calme et répondra rapidement : Hazard et Trossard sonnent la charge et amènent le danger, et c'est un Eden très actif qui se jouera de son homme pour centrer sur la tête de Vanaken (1-1, 22e).

L'Estonie a le mérite de continuer à se donner à fond : Puri force Alderweireld à un retour en urgence (27e). Mais les Diables reprennent logiquement l'ascendant et sur un incroyable cafouillage, Lukaku est présent pour faire 1-2 (29e). On se croirait à l'abri, mais une sortie hasardeuse de Courtois offre presque le 2-2 à l'Eesti après une tête d'Anier (35e). C'est cependant Alexis Saelemaekers qui manque de très bien se rattraper en touchant la latte puis la ligne sur une jolie frappe en fin de première période.

Inarrêtable Lukaku

L'Estonie reprend bien sa seconde période, avec un Anier qui alerte la défense, mais n'est pas au point en défense et il n'en faut pas plus pour que Lukaku en profite : dos au but, la machine de Chelsea se retourne et troue Hein (1-3, 52e). Il n'y en a dès lors plus que pour la Belgique, et le quatrième but ne tarde pas : sur une superbe phase collective, Witsel pousse le ballon au fond (65e, 1-4) Hazard était encore actif sur la phase et est à créditer d'un excellent match.

Autre élément offensif en vue, Yannick Carrasco, qui se joue de l'opposition et envoie un centre vicieux et d'une précision diabolique : Thomas Foket, monté depuis quelques minutes à peine, envoie le ballon au fond et fait 1-5 (76e). La démonstration paraît totale, Martinez multiplie les changements, mais l'Estonie voit également ses changements être décisifs : Lilander ridiculise Denayer et sert Sorga (84e, 2-5).

Au final, malgré une entame de match catastrophique, les Diables auront été appliqués et sérieux et prennent trois points logiques à Tallinn. De quoi rester confortablement en tête du groupe E, trois points devant la Tchéquie qui se rend à Bruxelles dimanche. Autant dire qu'une victoire face aux Tchèques et Doha serait déjà à portée de main ...