Un petit point pour les Bleus en Ukraine

Pas de vainqueur dans le duel entre l'Ukraine et la France à Kiev.

Accrochée par la Bosnie mercredi soir, la Fance espérait retrouver le chemin de la victoire sur la pelouse de l'Ukraine, son concurrent numéro 1 dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde. Mais ce sont les Ukrainiens qui ont dominé le début de rencontre devant leur public.

Et l'Ukraine a été récompensée avant la pause. Anthony Martial avait pourtant eu l'occasion d'ouvrir le score, mais avait perdu son face à face aec Pyatov et les Ukrainiens en ont profité en contre: une superbe frappe en un temps de Shaparenko allait se loger dans la lucarne d'Hugo Lloris.

Mais les Bleus n'ont pas douté trop longtemps: dès le retour des vestiaires, Martial profitait d'un ballon qui traînait dans le rectangle pour rétablir l'égalité. Le dernier fait d'arme du Mancunien, qui a ensuite laissé sa place à Karim Benzema.

Et le Madrilène aurait pu être à la base du but égalisateur. Sa passe pour Moussa Diaby dans le rectangle était parfaite, mais l'attaquant de Leverkusen trouvait le poteau sur la trajectoire de sa frappe. Pas de vainqueur donc, dans ce choc du Groupe D: la France conserve la tête du groupe avec 11 points, devant la Finlande et l'Ukraine (5 points), la Bosnie et le Kazakhstan ferment la marche.