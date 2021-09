Brésil - Argentin: la CBF se dédouane de cette pantalonnade

Les images de cet pseudo parodie de football ont fait le tour du monde.

Une scène surréaliste, c’est le cas de le dire. Dimanche soir, la rencontre opposant le Brésil à l’Argentine, comptant pour les qualifications de la prochaine Coupe du monde, a été interrompu dès la 5e minute suite à l’invasion sur le terrain de membres de l’Agence sanitaire brésilienne. Un véritable scandale que la fédération auriverde a décidé de commenter.

"La CBF défend la mise en œuvre des protocoles sanitaires les plus stricts et s'y conforme pleinement. Cependant, elle souligne qu'elle a été absolument surprise par le moment où l'action de l'Agence nationale de surveillance sanitaire s'est produite, le match ayant déjà commencé, car Anvisa aurait pu exercer son activité de manière beaucoup plus appropriée dans les différents moments et jours précédant le match", regrette l’instance dans un communiqué.

"La CBF souligne également qu'à aucun moment, par l'intermédiaire du président intérimaire, Ednaldo Rodrigues, ou de ses dirigeants, elle n'a interféré sur un point quelconque du protocole sanitaire établi par les autorités brésiliennes pour l'entrée des personnes dans le pays. Le rôle de la CBF a toujours été d'essayer de promouvoir la compréhension entre les entités impliquées afin que les protocoles sanitaires puissent être respectés à la satisfaction de toutes les parties concernées et que le match puisse avoir lieu", peut-on ensuite lire. Un spectacle pathétique…