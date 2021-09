Les arbitres de la 7e journée de D1A sont connus

L'Union Belge a désigné les arbitres de la 7e journée de Pro League, après cette trêve internationale.

Mr Nathan Verboomen lancera la journée à Club Bruges - Ostende ce vendredi, tandis que le derby liégeois entre Seraing et le Standard sera dirigé par Bram Van Driessche. Mr D'Hondt dirigera La Gantoise-Charleroi et Mr Lardot le duel entre Anderlecht et le KV Malines. Genk-Union sera arbitré par Mr Erik Lambrechts.

Toutes les nominations :