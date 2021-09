Piqué prend la défense d'un mal-aimé du Barça

Le défenseur du Barça joue l'unité.

En difficulté depuis l'après-Coupe du monde 2018 en raison de problèmes au genou, Samuel Umtiti (27 ans) traverse une période difficile au FC Barcelone. Le défenseur central français joue peu depuis trois ans et essuie des critiques de la part des supporters qui réclament son départ pour soulager les finances du club catalan. Toujours professionnel malgré cette mauvaise passe, l'ancien Lyonnais peut compter sur le soutien de son coéquipier Gerard Piqué (34 ans, 2 matchs et 1 but en Liga cette saison).

"Les gens devraient avoir un peu d'empathie. Son attitude est irréprochable. Il n'a jamais manqué une séance d'entraînement. Il faut aussi rappeler qu'il a signé son contrat avec un président qui avait été élu par les socios", a lancé le Barcelonais à la télévision espagnole, dans des propos relayés par Marca.