Gianni Infantino annonce du changement au niveau des calendriers internationaux : "Les équipes nationales jouent trop de matchs inutiles"

De grands changements semblent se profiler du côté de la FIFA.

Après les discussions d'une coupe du monde tous les deux ans, Gianni Infantino remet désormais en question le calendrier des matchs internationaux.

Ce dernier estime qu'il y a trop de matchs inutiles : "Cette structure est insoutenable pour la santé des joueurs et du football en général", a déclaré Infantino dans une vidéo de la FIFA.

Le Suisse admet qu'il est actuellement très difficile pour les joueurs de quitter leur club et de se rendre d'un pays à l'autre, le tout en un court laps de temps : "Nous constatons que nous arrivons à la limite de ce qui peut être fait. Nous devons mettre en place un système simple et claire de matches internationaux et de clubs", poursuit le président de la FIFA.

Pour concilier calendrier surchargé et Coupe du monde tous les deux ans, la FIFA étudie et analyse encore la situation actuelle pour y trouver des possibilités : "Pour l'instant, nous ne faisons rien d'autre qu'étudier le calendrier et consulter tout le monde. En commençant bien sûr par les principaux acteurs du football : les joueurs et les entraîneurs."

Avant de ponctuer : "La situation actuelle du football international est trop épuisante. Donc en 2024, nous devrons avoir un nouveau calendrier en place. C'est pourquoi nous devons prendre certaines décisions avant la fin de cette année."