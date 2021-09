Un nouvel adjoint pour Kompany ? Il répond

Aaron Danks a quitté Anderlecht pour Aston Villa. Sera-t-il remplacé ? Le coach d'Anderlecht a répondu.

Aaron Danks ne sera pas resté longtemps à Anderlecht : arrivé en fin de saison dernière, il est déjà reparti pour l'Angleterre, où il sera entraîneur adjoint d'Aston Villa. Vincent Kompany s'est exprimé sur ce départ : "C'est comme pour les joueurs, quand on a un grand talent chez soi, c'est difficile de le garder. Aaron a reçu une offre exceptionnelle et nous lui souhaitons le meilleur", déclare-t-il. Quant à son remplaçant, il n'arrivera pas tout de suite, s'il arrive.

"Il n'y a pas d'urgence. Nous fonctionnons par opportunités et Aaron était venu pour améliorer le staff, aider à nous faire progresser. Si le bon profil est là, nous chercherons à le remplacer, car c'est notre ambition", explique Kompany. "Mais en plus de Neerpede et des joueurs, il y a aussi un staff interne qui progresse beaucoup, des jeunes peu connus mais qui ont une belle évolution. On évaluera les possibilités en interne avant toute chose".