Premier League: joyeuse entrée pour CR7, première victoire pour Arsenal et Sambi Lokonga

Cristiano Ronaldo a déjà reconquis le peuple de Manchester.

De retour à Old Trafford et titulaire, Cristiano Ronaldo se savait attendu, il a frappé d'entrée. Le Portugais avait ouvert le score juste avant la pause contre Newcastle, il a répondu à l'égalisation de Manquillo pour relancer Man U vers la victoire. Bruno Fernandes et Jesse Lingard ont terminé le travail.

VIctoire également, mais dans la douleur, pour l'autre club mancunien. City, sans De Bruyne, resté sur le banc, s'est imposé grâce à un but de Bernardo Silva à Leicester City (0-1). Youri Tielemans et Timothy Castagne ont disputé l'intégralité de la rencontre avec les Foxes.

Albert Sambi Lokonga était lui aussi titulaire avec Arsenal, il a cédé sa place à 20 minutes du terme et les Gunners ont décroché leur première victoire de la saison, contre Norwich City, grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang (1-0).