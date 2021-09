Cristiano Ronaldo sur son retour à Old Trafford : "J'étais super nerveux"

La star portugaise a inscrit un doublé pour son grand retour à Old Trafford devant des milliers de supporters en folie.

Un nom aura été scandé plus que les autres samedi après-midi à Old Trafford et c'est celui de Cristiano Ronaldo. De retour à Manchester United, il a inscrit un doublé pour son premier match à domicile. Une heure après la fin de la rencontre, les supporters chantaient toujours son nom dans les tribunes du stade.

"J'étais vraiment nerveux, peut-être que je ne l'ai pas montré. Je me disais hier soir que je voulais montrer que j'étais encore capable d'aider l'équipe", a-t-il commenté après le match.

"Quand j'ai commencé le match, j'étais super nerveux quand ils chantaient mon nom mais cette foule est incroyable."