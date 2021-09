Jocelyn Gourvennec : "On a retrouvé un LOSC conquérant"

Malgré une nette domination, Lille n'a pas réussi à s'imposer contre Wolfsbourg (0-0) ce mardi en Ligue des Champions.

Alors que le LOSC connait un début de saison compliqué, l'entraîneur des Dogues Jocelyn Gourvennec a tout de même affiché sa satisfaction par rapport au visage affiché par ses joueurs lors de la première journée de la Ligue des champions.

"On n'avait vraiment pas fait le match qu'il fallait (contre Lorient, ndlr) pour préparer sereinement Wolfsbourg. Mais on a été cohérents, denses défensivement, on ne leur a quasiment rien donné. On a été très bons défensivement, mais il nous a juste manqué ce petit geste dans les 20 derniers mètres. Mais on a retrouvé un LOSC conquérant, un LOSC qui se donne et qui met de l'énergie et de l'intensité, il fallait cela pour la Ligue des Champions", a confié le technicien nordiste au micro de RMC Sport.