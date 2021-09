L'Antwerp compte sur Frey : "J'espère marquer aussi en Europe"

Avec huit buts depuis le début de saison, Michael Frey est l'homme à suivre du côté de l'Antwerp. Pour ce premier match européen, il espère enchaîner.

Michael Frey connaît déjà la scène européenne, qu'il a foulée avec le Fenerbahçe, les Young Boys et même le LOSC à l'époque. "J'ai très hâte de ce match, on est tous très contents d'être ici", déclare-t-il en conférence de presse à Athènes. "Je m'attends à un duel très solide, il faudra être prêts pour ça, et nous le sommes. Ce sera un autre type de match qu'en Belgique".

L'attaquant suisse est en pleine forme cette saison avec 8 buts en 6 rencontres. Il aurait cependant dû être écarté très longtemps des terrains, et son retour en a surpris plus d'un. "C'est magnifique que ça se soit si bien passé, mais ce n'est pas un miracle, j'ai travaillé dur", nuance Frey. "Je suis sur une bonne série, espérons que ça dure. Je veux toujours marquer, partout, y compris en Europa League. Je veux aider l'équipe à prendre un résultat ici à l'Olympiakos".