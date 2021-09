Ives Serneels: "Tout le monde voulait voir Tessa marquer"

Ives Serneels a fêté chaque but de ses couleurs comme il se doit ce mardi. du coup, il ne pouvait cacher sa satisfaction après le coup de sifflet final.

Le coach des Red Flames était tout sourire après la prestation de ses joueuses et la victoire 7-0. Mais aussi de sa capitaine, Tessa Wullaert. "Tout le public voulait voir Tessa marquer. Elle a bien joué, comme toute l'équipe".



L'heure est au bilan après ces deux premiers matchs. "On voulait le 6/6 mais après ce match, la confance est là. On doit être prêt pour les deux matchs suivants et je suis sûr que ce groupe va encore grandir".

Il faudra grandir rapidement, car après le Kosovo, ce sera la Norvège en déplacement et affronter cette équipe ne sera pas une partie de plaisir.