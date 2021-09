Un ancien jeune du Standard rejoint la Bulgarie

Il rejoint plusieurs joueurs belges ou passés par la Belgique et à la relance dans le championnat bulgare.

Mehdi Ouamri (22 ans), laissé libre par le Patro Eisden (Nationale 1) cet été, va tenter de se relancer en Bulgarie : après plusieurs expériences en Belgique et un passage au F91 Dudelange, ce jeune algérien formé au Standard (qu'il quitte en 2019) a signé un contrat au PFC Montana. Il y retrouve le belgo-algérien Foudil Bouchentouf, également arrivé cet été en D1 bulgare.

Ouamri est également passé par l'Olympic Charleroi en Nationale 1. Il débarque en Bulgarie via son agent Walid Bouchenafa, qui avait notamment aussi conclu la venue de l'ex-Standardman Faysel Kasmi et de l'ex-Virtonais Sami El Anabi à Crno More.