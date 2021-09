Une polémique Neymar-Mbappé ? Pochettino désamorce

Il ne se passe pas une semaine sans qu'une polémique éclate au sein de la galaxie de stars parisiennes. Mauricio Pochettino a relativisé.

Les images ont fait parler en France : Kylian Mbappé, remplacé, paraissait très énervé et lançait, en évoquant Neymar, cette phrase : "Ce clochard, il ne me fait pas la passe". Le genre de phrases qu'on entend souvent dans un vestiaire mais qui, naturellement, fait parler au vu de l'exposition du PSG. "Ce sont des choses qui peuvent arriver sur un terrain. Ils se sont parlés et à l'entraînement, ça rigolait entre eux. Ca fait plus de bruit que dans la réalité", estime Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, en conférence de presse.

"Le PSG est un club spécial avec une situation spéciale et il faut faire avec, mais le groupe est calme et s'entraîne très bien", affirme-t-il encore, alors que Paris reçoit cette semaine Manchester City pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions.