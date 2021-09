Kevin De Bruyne, un modèle pour Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere est impressionné par les qualités de Kevin De Bruyne, qu'il aura bientôt l'occasion d'affronter en Ligue des Champions.

Pourtant, le Brugeois ne se prononce pas quand on lui demande si le médian de City est le meilleur milieu de terrain du monde. "Je ne dirais pas que c'est le meilleur, car c'est difficile à comparer. (...) Mais vraiment meilleur que Kevin De Bruyne, ça n'existe pas", répond-il dans les colonnes du Nieuwsblad.

En revanche, il est conquis par les qualités de son coéquipier chez les Diables Rouges. "En équipe nationale, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'entraîner avec lui, mais je regarde pas mal de compilations sur YouTube avec ses meilleures actions, notamment une avec 100 assists. Paf, paf, paf. Et quand tu regardes, tu te dis: 'Je peux le faire aussi'. Et le lendemain, tu essayes à l'entraînement et tu te dis: 'Non, en fait, je ne peux pas. Ou juste moins bien.'"

D'ailleurs Charles De Ketelaere sait quelles qualités il aimerait emprunter à KDB. "Je suis surtout jaloux de ses ballons dans le dos de la défense. Quand on le voit à la télé, on a l'impression que c'est facile, mais ça ne l'est pas du tout. Et j'aimerais aussi avoir sa frappe à distance", ajoute le jeune Brugeois.