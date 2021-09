Benjamin Nicaise, pas le seul changement dans l'organigramme du Standard ?

Le Standard pourrait bien changer de visage et Bruno Venanzi faire le vide autour de lui. En plus du directeur sportif Benjamin Nicaise, c'est le CEO Alexandre Grosjean qui pourrait voir son rôle modifié.

La bombe était lâchée par Sudpresse ce mardi : Bruno Venanzi devrait se séparer de Benjamin Nicaise, directeur sportif du Standard de Liège, très critiqué cette saison et ne faisant plus l'unanimité dans les hautes sphères du club. Et ce n'est pas fini : d'après le journaliste Sacha Tavolieri (RMC, Eurosport), Alexandre Grosjean, CEO du Standard, pourrait lui aussi perdre en influence.

Si un départ n'est pas à l'ordre du jour, Grosjean pourrait ne plus avoir accès aux dossiers sportifs, qu'ils soient liés à l'équipe A ou l'académie des jeunes, perdant donc de son importance au Standard. Le secrétaire général Pierre Jacquet serait également remis en question.