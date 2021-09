Le plafond salarial du FC Barcelone est en chute libre, hors du top 5

La Liga a révélé les plafonds salariaux de ses clubs et si le Real Madrid est largement en tête, le FC Barcelone est quant à lui en grande difficulté.

Le plafond salarial autorisé pour le Real Madrid est désormais de 739,16 millions d'euros, soit plus de 500 millions de plus que celui du deuxième club de ce classement, le FC Séville. Le Real présente ainsi un plafond de 230 millions plus élevé que la saison précédente et le président de la Liga, Javier Tebas, a félicité le club madrilène pour sa bonne gestion financière.

Catastrophe cependant pour le FC Barcelone, qui chute à la 7e place de ce classement : le plafond salarial des Catalans est de 97,94 millions d'euros, soit 200 millions d'euros de moins que précédemment.

Le classement complet :

Real Madrid : 739,16 M€

Séville FC : 200,39 M€

Atlético : 171,6 M€

Villarreal : 159,29 M€

Real Sociedad : 127,7 M€

Athletic : 111,81 M€

FC Barcelone : 97,94 M€

Espanyol : 77,87 M€

Betis : 70,86 M€

Celta : 65,53 M€

Getafe : 64,47 M€

Osasuna : 56,23 M€

Grenade : 53,49 M€

Majorque : 46,12 M€

Cadiz : 45,38 M€

Alavés : 42,85 M€

Rayo Vallecano : 41,82 M€

Elche : 41,52 M€

Levante : 32,1 M€

Valence CF : 30,98 M€