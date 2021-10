🎥 Les quatre plus beaux buts de la soirée de Conference League

Une deuxième soirée riche en buts et avec quelques merveilles en Conference League, jeudi soir.

Les artilleurs étaient de sortie jeudi soir en Conference League, comme le confirme le choix des quatre nominés pour le But de la semaine.

La frappe à distance de Kady avec Qarabag, la patate de Maximilian Wittek avec Vitesse, la volée de Ziga Kous contre Tottenham et le but plus en technique d'Alexander Glisic pour Alashkert se disputeront le titre de but de la semaine.