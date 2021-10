EreDivisie: l'Ajax tombe, Utrecht monte

Première défaite de la saison pour le champion en titre.

Surprise à Amsterdam: l'Ajax qui avait aligné six victoires et un partage depuis le début de saison en championnat a subi sa première défaite de la saison. C'est un but de Django Warmerdam qui a offert à Utrecht la victoire de prestige contre le champion en titre (0-1).

Utrecht en profite pour grimper à la deuxième place avec deux unités de retard sur l'Ajax. Le PSV et Feyenoord, qui jouent plus tard ce dimanche, peuvent aussi en profiter pour se rapprocher de l'Ajax. Dans l'autre rencontre du début d'après-midi, l'AZ s'est imposé à Cambuur (1-3).